Беларусь и Парагвай заявили о заинтересованности в развитии торгово-экономического сотрудничества

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии и Парагвае по совместительству Андрей Андреев вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Парагвая Рубену Рамиресу Лескано. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, особо отметив необходимость совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
«Обсуждены вопросы политического взаимодействия как на двустороннем треке, так и в организациях системы ООН. Особо отмечена взаимная заинтересованность в развитии прагматичного торгово-экономического сотрудничества по приоритетным для обеих стран направлениям с акцентом на сельское хозяйство, машиностроение и зеленую энергетику», — рассказали в ведомстве.
Во время последующей встречи с исполняющим обязанности заместителя министра иностранных дел Парагвая, начальником главного управления двустороннего сотрудничества Раулем Мартинесом Вильалба и начальником управления Европы МИД Парагвая Аной Мариэлой Айалой предметно обсуждены конкретные мероприятия по линии внешнеполитических ведомств, включая проработку двусторонней договорно-правовой базы. -0-