Дональд Трамп допустил встречу России, США и Украины

По мнению Дональда Трампа, встреча в формате Россия-США-Украина вполне вероятна, однако вопрос о личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского остается открытым.
Американский президент также подчеркнул, что ответственность за гарантии безопасности Украины возьмут на себя государства Европы, при этом Соединенные Штаты окажут им необходимую поддержку. Он добавил, что присутствие американских военнослужащих на украинской территории не планируется.
Трехсторонняя встреча в формате Россия — США — Украина состоится после встречи российского и украинских президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом написал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.