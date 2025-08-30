Ричмонд
Каллас: Евросоюз испытывает колоссальную нехватку средств для Киева

Страны ЕС на встрече подняли вопрос об огромном дефиците в финансировании Украины. Каллас отметила, что Европе срочно требуется найти источники средств.

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евросоюза испытывают «колоссальный недостаток средств» для финансирования Украины в 2026 году. Об этом по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает ТАСС.

Страны ЕС на встрече подняли вопрос об огромном дефиците в финансировании Украины. Каллас отметила, что Европе срочно требуется найти источники средств. По ее словам, Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать использование замороженных российских активов для этой цели.

Венгрия продолжает блокировать выделение Украине 6 млрд евро из Европейского фонда мира.

Каллас, которая активно поддерживает идею об экспроприации активов РФ, заявила, что многие страны Евросоюза пообещали «разделить риски» с Бельгией, в юрисдикции которой блокированы 210 млрд евро — практически все замороженные в ЕС российские активы. Как именно Европа намерена разделить с Бельгией этот риск, дипломат не пояснила.

Кроме того, Каллас сообщила, что по итогам встречи глав МИД ЕС не удалось принять никаких практических решений по 19-му пакету антироссийских санкций, дискуссия будет продолжена на следующей неделе. -0-

