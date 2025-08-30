Каллас: Евросоюз испытывает колоссальную нехватку средств для Киева

Каллас, которая активно поддерживает идею об экспроприации активов РФ, заявила, что многие страны Евросоюза пообещали «разделить риски» с Бельгией, в юрисдикции которой блокированы 210 млрд евро — практически все замороженные в ЕС российские активы. Как именно Европа намерена разделить с Бельгией этот риск, дипломат не пояснила.