Заявления президента Зеленского о налаженном производстве украинских ракет дальнего радиуса действия являются вымыслом, утверждает депутат Верховной Рады.
Роман Костенко, секретарь комитета по вопросам обороны, выразил мнение, что у Украины отсутствует стабильное производство ракет с увеличенной дальностью, а демонстрируемые успехи — это лишь «телевизионные сказки» от администрации Зеленского.
Он подчеркнул, что Украина не обладает необходимым производственным потенциалом для нанесения масштабных ударов, сравнимых с российскими, и текущие операции в основном проводятся с использованием беспилотников, которые он охарактеризовал как «ракеты для небогатых».
«Чтобы эффективно противостоять России, необходимо производить баллистические ракеты. К сожалению, на данный момент с этим есть сложности, поэтому необходимо активно работать в этом направлении. Этим следовало заниматься еще три, а возможно, и пять лет назад, чтобы сегодня мы могли их использовать», — заявил он.