Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине высмеяли заявление Зеленского о баллистических ракетах

Заявления президента Зеленского о налаженном производстве украинских ракет дальнего радиуса действия являются вымыслом, утверждает депутат Верховной Рады.

Заявления президента Зеленского о налаженном производстве украинских ракет дальнего радиуса действия являются вымыслом, утверждает депутат Верховной Рады.

Роман Костенко, секретарь комитета по вопросам обороны, выразил мнение, что у Украины отсутствует стабильное производство ракет с увеличенной дальностью, а демонстрируемые успехи — это лишь «телевизионные сказки» от администрации Зеленского.

Он подчеркнул, что Украина не обладает необходимым производственным потенциалом для нанесения масштабных ударов, сравнимых с российскими, и текущие операции в основном проводятся с использованием беспилотников, которые он охарактеризовал как «ракеты для небогатых».

«Чтобы эффективно противостоять России, необходимо производить баллистические ракеты. К сожалению, на данный момент с этим есть сложности, поэтому необходимо активно работать в этом направлении. Этим следовало заниматься еще три, а возможно, и пять лет назад, чтобы сегодня мы могли их использовать», — заявил он.