Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не менее десяти министров хуситского правительства погибли при авиаударе Израиля

Удар по Сане унес жизни ключевых членов правительства «Ансар Аллах».

Источник: Комсомольская правда

Не менее десяти членов правительства, сформированного хуситами, погибли в четверг, 28 августа, в результате израильского удара по Сане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в йеменском движении «Ансар Аллах».

Среди погибших информатор агентства назвал заместителя главы правительства Джаляль ар-Рувейшана, министра иностранных дел Джамаль Амера, министра информации Хашема Шарафаддина, министра местного самоуправления Мухаммеда аль-Мадани, министра экономики Муина аль-Махакри, министра юстиции Муджахида Ахмеда, министра транспорта Мухаммеда Кахима, министра труда Самира Баджала, министра образования Хасана ас-Саади и министра спорта Мухаммеда аль-Маулида.

KP.RU ранее сообщал, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 августа нанесла удары по столице Йемена — Сане. Израильские авиаудары были направлены на различные районы города. В настоящее время Сана находится под контролем шиитского движения «Ансар Аллах», чьи вооруженные формирования активно поддерживают палестинцев в секторе Газа.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше