Не менее десяти министров хуситского правительства погибли при авиаударе Израиля

Не менее десяти членов правительства, сформированного хуситами, погибли в четверг, 28 августа, в результате израильского удара по Сане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в йеменском движении «Ансар Аллах».
Среди погибших информатор агентства назвал заместителя главы правительства Джаляль ар-Рувейшана, министра иностранных дел Джамаль Амера, министра информации Хашема Шарафаддина, министра местного самоуправления Мухаммеда аль-Мадани, министра экономики Муина аль-Махакри, министра юстиции Муджахида Ахмеда, министра транспорта Мухаммеда Кахима, министра труда Самира Баджала, министра образования Хасана ас-Саади и министра спорта Мухаммеда аль-Маулида.
KP.RU ранее сообщал, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 августа нанесла удары по столице Йемена — Сане. Израильские авиаудары были направлены на различные районы города. В настоящее время Сана находится под контролем шиитского движения «Ансар Аллах», чьи вооруженные формирования активно поддерживают палестинцев в секторе Газа.