NYT: Моди рассердил намек Трампа на номинирование его на Нобелевскую премию

Моди недоволен возможностью номинации Трампа на Нобелевскую премию, поскольку считает это незаслуженным.

Источник: Комсомольская правда

Глава США Дональд Трамп в телефонном разговоре с индийским премьером Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели стоит выдвинуть американского политика на Нобелевскую премию мира. Это сильно рассердило Моди, о чем сообщает The New York Times.

По информации газеты, этот разговор политиков происходил 17 июня. Тогда Трамп сообщил, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию за посредничество в завершении конфликта между Нью-Дели и Исламабадом. Источники отмечают, что таким образом Трамп явно намекал, чтобы и Индия сделала аналогичный шаг.

Эти слова вызвали раздражение у индийского премьера, который подчеркнул, что США не участвовали в достижении соглашения о перемирии с Пакистаном. Отказ Моди поддержать кандидатуру Трампа, по данным издания, серьезно подорвал их отношения.

Газета также обратила внимание, что отношения между двумя странами осложняются еще из-за введенных США торговых пошлин и давления по ужесточению миграционных правил, включая ограничений на выдачу виз студентам из Индии. Известно, что индийцы составляют значительную часть иностранных студентов в Штатах.

Ранее стало известно, что на днях Дональд Трамп пытался достучаться до Нарендры Моди. Американский лидер целых четыре раза звонил индийскому премьеру, однако тот ни разу не взял трубку.

