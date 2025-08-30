Трамп: США больше не расходуют средств на поддержку Киева

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты больше не расходуют каких-либо средств на оказание помощи Киеву и не предоставляют ему напрямую военную технику. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
«Мы расходовали сотни миллиардов долларов на эту войну. Теперь мы продаем технику НАТО. Мы не продаем ее Украине. Мы не расходуем больше никаких средств на войну», — подчеркнул Трамп.
Он также отметил, что обеспечивать гарантии безопасности Украине будут в основном европейские страны, но Вашингтон готов им помочь. «Я не думаю, что это получится урегулировать без каких-либо гарантий безопасности. Мы не отправим туда военных. Но мы можем помочь Европе», — указал Трамп.
Кроме того, он выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием США, России и Украины состоится. При этом Трамп отметил, что не знает, встретятся ли отдельно президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский. -0-