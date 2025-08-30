Режиссер Скотт раскрыл, почему не стал снимать «Терминатора 3» за $20 млн

«Это как с фильмами о Бонде. Их суть — легкость и развлечение. А “Терминатор” — чистый комикс. Я бы пытался сделать его реалистичным. Вот почему меня никогда не звали снимать Бонда — я мог бы провалиться», — добавил кинематографист.