Режиссер Скотт раскрыл, почему не стал снимать «Терминатора 3» за $20 млн

Британский режиссер Ридли Скотт объяснил, по какой причине не стал работать над третьей частью фильма о роботе-киллере в 2003 году. Об этом он сообщил в ходе сессии вопросов и ответов с читателями издания The Guardian.
По словам 87-летнего режиссера, его кандидатура действительно рассматривалась на пост режиссера картины «Терминатор 3: Восстание машин». Чтобы проверить продюсеров, Скотт потребовал гонорар, сопоставимый с вознаграждением Арнольда Шварценеггера за участие в фильме. Однако даже при этом условии он отказался от предложения.
«Я горжусь этим. Я отверг 20 миллионов долларов. Видите ли, ребята, меня не купишь», — отметил режиссер.
Скотт подчеркнул, что просто не видел себя в проекте.
«Это как с фильмами о Бонде. Их суть — легкость и развлечение. А “Терминатор” — чистый комикс. Я бы пытался сделать его реалистичным. Вот почему меня никогда не звали снимать Бонда — я мог бы провалиться», — добавил кинематографист.
Фильм «Терминатор 3: Восстание машин» стал первой частью франшизы после культового «Судного дня» 1991 года, снятого Джеймсом Кэмероном. Постановщиком третьей ленты выступил Джонатан Мостоу.
