Экс-нардеп Олейник назвал главные версии убийства Парубия

О главных версиях мотива убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия aif.ru рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
По его словам, к убийству Порубия может быть причастен известный на Украине криминальный авторитет по прозвищу Пупс, который спонсировал партию «Свобода».
«Не исключаю, что могли быть разборки внутри партии “Свобода”, одним из спонсоров которой был криминальный авторитет по прозвищу Пупс», — поделился экс-нардеп.
Он отметил, что финансовый мотив можно рассматривать как основной, потому что «очень редко происходит убийство по политическим мотивам, если ты не находишься на пике политической карьеры или не влияешь на события».
«Он был председателем парламента на Украине и секретарем Совета Безопасности. То есть, участвовал в решении вопросов по бюджету. Поэтому, может быть, это разборки из-за того, что что-то не дал, что-то обещал и не выполнил. Все может быть, хотя времени прошло достаточно, но, как правило, прилетает тогда, когда не ожидаешь», — сказал экс-нардеп.
Олейник обратил внимание на то, что мотивом могла стать месть.
«Его могли зацепить и те, кто воевал, уже пришел, и те, кому надо предъявить претензии, как в власти. А что вы делаете? А почему вы ничего не делаете? А что вы в парламенте принимаете? Это может быть месть. Претензия тех, кто реально был на линии боевого соприкосновения к этим телам, которые сидят в тылу в парламенте и ничего не делают. Он все-таки знаковая фигура для Львова. На нем могли отыграться», — объяснил версию экс-нардеп.
Напомним, что Андрея Парубия застрелили 30 августа во Львове. Неизвестный произвел восемь выстрелов и скрылся.