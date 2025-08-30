Ричмонд
NYT: Моди разозлил намек Трампа на номинацию его на Нобелевскую премию мира

Нарендра Моди заявил, что США не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп в беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели следует выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира, это разозлило индийского премьера, пишет The New York Times.

По данным издания, во время телефонного разговора 17 июня Дональд Трамп упомянул, что Пакистан планирует выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах о прекращении огня между Нью-Дели и Исламабадом.

«По словам источников, знакомых с содержанием разговора, недвусмысленный намек заключался в том, что Нарендра Моди должен поступить так же. Индийский премьер разозлился», — сказано в материале.

Тогда Нарендра Моди заявил, что США не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

Ранее Нарендра Моди сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По его словам, в ходе беседы обсуждался саммит российского лидера и Дональда Трампа, который состоялся на Аляске 15 августа.

