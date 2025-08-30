Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телесные наказания в украинской армии хотят узаконить

По сведениям, полученным от российских силовых ведомств и переданным РИА Новости, офицеры украинской армии стремятся добиться законодательного ужесточения мер наказания для солдат.

По сведениям, полученным от российских силовых ведомств и переданным РИА Новости, офицеры украинской армии стремятся добиться законодательного ужесточения мер наказания для солдат.

Группа из двадцати командиров подразделений ВСУ направила в украинский парламент обращение с призывом исключить возможность назначения военнослужащим, уклоняющимся от исполнения приказов, условных сроков или исправительных работ, то есть смягченных видов наказаний.

Источник агентства утверждает, что данная информация спровоцировала волну возмущения в украинском обществе.