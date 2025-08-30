По сведениям, полученным от российских силовых ведомств и переданным РИА Новости, офицеры украинской армии стремятся добиться законодательного ужесточения мер наказания для солдат.
Группа из двадцати командиров подразделений ВСУ направила в украинский парламент обращение с призывом исключить возможность назначения военнослужащим, уклоняющимся от исполнения приказов, условных сроков или исправительных работ, то есть смягченных видов наказаний.
Источник агентства утверждает, что данная информация спровоцировала волну возмущения в украинском обществе.