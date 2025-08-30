Трамп высказался по поводу встречи Путина и Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит РФ, США и Украины состоится. При этом американский президент в интервью порталу The Daily Caller отметил, что не знает, будет ли встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.