Трамп высказался по поводу встречи Путина и Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит РФ, США и Украины состоится. При этом американский президент в интервью порталу The Daily Caller отметил, что не знает, будет ли встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Трехсторонний саммит состоится, уверен Трамп. «По поводу двустороннего (с участием Путина и Зеленского. — Ред.) — я не знаю», — сказал американский лидер.
26 августа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к переговорам Путина и Зеленского «в любом месте и в различных форматах».
25 августа Трамп сказал, что Москва и Киев должны определить дату встречи глав двух государств. При этом глава Белого дома подчеркнул, что только после двухстороннего саммита Путина и Зеленского сможет принять участие в переговорах и «закрыть эту сделку».