Герасимов заявил, что российские военные освободили 99,7% территории ЛНР

Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов. Он отметил, что уже освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем ВС России 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. О чем еще рассказал Герасимов — в материале «Газеты.Ru».
Спецоперация продолжится наступлением российских войск. Об этом в рамках подведения итогов весенне-летней кампании в зоне СВО заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
«Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — заявил Герасимов.
Он подчеркнул, что на данный момент стратегическая инициатива полностью находится у российских войск.
Безостановочное наступление.
Герасимов сообщил, что российские войска продолжают «безостановочное» наступление практически по всей линии фронта. По его словам, с марта месяца освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.
Группировка войск «Север» после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности, рассказал Герасимов. По его словам, в Сумской области под контроль российских подразделений уже перешли ~210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.~
Начальник Генштаба также рассказал, что группировка «Запад» практически полностью блокировала Купянск и освободила около половины его территории. На Рубцовском направлении подразделения сумели продвинуться до 25 км в глубину обороны противника и овладели десятью населенными пунктами, среди которых Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое и другие.
На Краснолиманском направлении, заявил Герасимов, ведутся бои по уничтожению украинских формирований в Кировске, а также завершается разгром группировки противника, прижатой к реке Северский Донец в районе Серебрянского лесничества.
В свою очередь, «Южная» группировка успешно развивает наступление на северском направлении, бои идут уже в городской черте Северска. Одновременно 98-я воздушно-десантная дивизия освободила Часов Яр и продолжает наступление на запад, выйдя к юго-восточным окраинам Константиновки.
Кроме того, на Александро-Калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, включая Александро-Калиново, Щербиновку и Клебан-Бык, которые играют ключевую роль в обороне противника. Завершается уничтожение украинских подразделений, оказавшихся заблокированными южнее Клебан-Быкского водохранилища.
Контроль территории.
Герасимов также сообщил, что ~до полного контроля территории ЛНР российским войскам осталось зачистить менее 60 кв. км. ~
«В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей», — заявил он.
Герасимов также рассказал, что в Запорожской области под контроль российских сил перешли Малиновка и Темировка. В Днепропетровской области войска заняли Вороное, Январское, Новогеоргиевку, Малиевку и Запорожское.
По словам начальника Генштаба, группировка войск «Днепр» активно развивает наступление на Ореховском направлении. Под ее контроль перешли шесть населенных пунктов в Запорожской области — Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки и Лобковое. Одновременно ведутся бои за освобождение Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.
Зона безопасности.
Начальник Генерального штаба также отметил, что российские войска успешно выполняют задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы в Сумской и Харьковской областях. Он отметил, что в Днепропетровской области под контроль армии взяты семь населенных пунктов.
По словам Герасимова, в Харьковской области продолжаются активные боевые действия, направленные на улучшение положения на Волчанском и Липцовском направлениях. Группировка войск «Центр» развивает наступление сразу на нескольких направлениях — Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском. Сейчас идет охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации, бои уже ведутся непосредственно в Красноармейске.
Герасимов подчеркнул, что войска преодолели линии инженерных заграждений противника на административной границе Днепропетровской области, где под контроль перешли населенные пункты Дачное и Филия.
Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продвигаются в западном направлении по территории ДНР. За время наступления они овладели 25 населенными пунктами, а накануне освободили Камышеваху — последний населенный пункт республики в полосе их ответственности.