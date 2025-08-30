Герасимов заявил, что российские военные освободили 99,7% территории ЛНР

Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов. Он отметил, что уже освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем ВС России 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. О чем еще рассказал Герасимов — в материале «Газеты.Ru».