«Весь спектр»: Глава МИД Дании призвал максимально ужесточить санкции против России

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен призвал к введению максимально жёстких санкционных мер против России. Свою позицию он изложил в интервью, которое распространило агентство Reuters.

Источник: Life.ru

Датский министр заявил о необходимости рассмотреть все возможные ограничительные варианты, включая воздействие на нефтяную отрасль, финансовый сектор, теневую экономику, морские перевозки и методы обхода существующих санкций. При этом он особо подчеркнул, что предлагает применять «самые жёсткие» из возможных ограничений.

«Против России возможны самые жёсткие из возможных санкций. Я считаю, что мы должны рассматривать весь спектр», — сказал Расмуссен.

Ранее стало известно, что Венгрия не позволит Евросоюзу вводить санкции против российских компаний, обеспечивающих её энергоресурсами. Вместе с тем на государство оказывалось большое давление, чтобы блок поддержал новые ограничения, в том числе в области энергоснабжения.

