Сподвижники убитого Андрея Парубия раскрыли, кому он мог мешать: подробнее

Убитый недавно во Львове бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Украины Андрей Парубий мог представлять серьезную опасность для нынешнего руководства Киева. Это связывают с тем, что мужчина был способен хорошо организовывать государственные перевороты. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на заявления сподвижников Парубия.