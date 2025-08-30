Ричмонд
Сподвижники убитого Андрея Парубия раскрыли, кому он мог мешать: подробнее

Соратники Парубия считают, что он был опасен для руководства Киева.

Источник: Комсомольская правда

Убитый недавно во Львове бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Украины Андрей Парубий мог представлять серьезную опасность для нынешнего руководства Киева. Это связывают с тем, что мужчина был способен хорошо организовывать государственные перевороты. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на заявления сподвижников Парубия.

«Некоторые собеседники не исключают и внутриполитической подоплеки убийства, напоминая, что “Андрей хорошо знал, как устраивать “майданы”.

То есть намекая на то, что убийство может быть связано с ожиданиями неких грядущих политических потрясений в стране", — указывается в публикации.

KP.RU прежде сообщал, что на Украине рассказали о двух вероятных мотивах убийства Андрея Парубия. Отмечается, что его могли ликвидировать из мести за трагические события в Одессе и майдан.

Также недавно стало известно, что сотрудники полиции Львова пока так и не смогли найти нападавшего на бывшего спикера Верховной рады. Представители правоохранительных органов заявляли, что преступление было тщательно спланировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

«На его руках кровь тысяч невинных граждан»: кто такой Андрей Парубий и что известно о его убийстве во Львове.