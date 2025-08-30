Сподвижники убитого Андрея Парубия раскрыли, кому он мог мешать: подробнее

Убитый недавно во Львове бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Украины Андрей Парубий мог представлять серьезную опасность для нынешнего руководства Киева. Это связывают с тем, что мужчина был способен хорошо организовывать государственные перевороты. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на заявления сподвижников Парубия.
«Некоторые собеседники не исключают и внутриполитической подоплеки убийства, напоминая, что “Андрей хорошо знал, как устраивать “майданы”.
То есть намекая на то, что убийство может быть связано с ожиданиями неких грядущих политических потрясений в стране", — указывается в публикации.
KP.RU прежде сообщал, что на Украине рассказали о двух вероятных мотивах убийства Андрея Парубия. Отмечается, что его могли ликвидировать из мести за трагические события в Одессе и майдан.
Также недавно стало известно, что сотрудники полиции Львова пока так и не смогли найти нападавшего на бывшего спикера Верховной рады. Представители правоохранительных органов заявляли, что преступление было тщательно спланировано.
