Дональд Трамп заявил, что на Украине не будет американских солдат

Трамп подчеркнул, что основная роль в обеспечении воздушного прикрытия должна принадлежать европейским странам, в то время как США готовы оказывать вспомогательную поддержку. Он также выразил убежденность, что без предоставления Киеву определенных гарантий безопасности разрешение текущего кризиса невозможно.