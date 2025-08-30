Ричмонд
Дональд Трамп заявил, что на Украине не будет американских солдат

Президент США Дональд Трамп исключил возможность размещения американских сухопутных войск на Украине в рамках любых будущих договоренностей о гарантиях безопасности.

В интервью порталу Daily Caller он четко заявил: «Наших солдат там не будет или чего-то другого». Однако американский лидер допустил альтернативные формы военной поддержки, включая возможное присутствие в воздушном пространстве Украины военных самолетов США и европейских союзников.

Трамп подчеркнул, что основная роль в обеспечении воздушного прикрытия должна принадлежать европейским странам, в то время как США готовы оказывать вспомогательную поддержку. Он также выразил убежденность, что без предоставления Киеву определенных гарантий безопасности разрешение текущего кризиса невозможно.

Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о формате международной поддержки Украины и последовательной позиции Трампа на ограничение прямого военного участия США в конфликтах за рубежом.

