Дональд Трамп заявил, что на Украине не будет американских солдат

Президент США Дональд Трамп исключил возможность размещения американских сухопутных войск на Украине в рамках любых будущих договоренностей о гарантиях безопасности.
В интервью порталу Daily Caller он четко заявил: «Наших солдат там не будет или чего-то другого». Однако американский лидер допустил альтернативные формы военной поддержки, включая возможное присутствие в воздушном пространстве Украины военных самолетов США и европейских союзников.
Трамп подчеркнул, что основная роль в обеспечении воздушного прикрытия должна принадлежать европейским странам, в то время как США готовы оказывать вспомогательную поддержку. Он также выразил убежденность, что без предоставления Киеву определенных гарантий безопасности разрешение текущего кризиса невозможно.
Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий о формате международной поддержки Украины и последовательной позиции Трампа на ограничение прямого военного участия США в конфликтах за рубежом.
