NYT рассказала, как поссорились Моди и Трамп

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели следовало бы выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Это вызвало недовольство индийского премьера и резко ухудшило отношения политиков, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на людей, знакомых с ходом беседы.
Это произошло во время разговора премьера и президента 17 июня, уточняет издание. Тогда, по сведениям The New York Times, Трамп сказал Моди, что Пакистан планирует номинировать американкого президента на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах о прекращении огня между Нью-Дели и Исламабадом. Впоследствии власти страны это действительно селали.
Источники NYT назвали слова Трампа «недвусмысленным намеком» на то, что Моди следовало бы поступить так же, как властям Пакистана.
Как пишет газета, премьер Индии был рассержен словами республиканца и заявил, что США не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня с Пакистаном. Нежелание Моди поддержать номинацию Трампа сильно ухудшило отношения между политиками, утверждает NYT.
Кроме Пакистана выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира поддержали шесть стран. The Economist писал, что президент США целенаправленно хочет получить эту награду.
Поводом для напряженности в отношениях Трампа и Моди служат в том числе пошлины, которые Соединенные Штаты ввели против Индии. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что Трамп за последние недели четырежды пытался дозвониться до Моди, но тот отказывался от разговора.
Издание сообщало о признаках, что Моди «обижен» после того, как Трамп назвал экономику Индии «мертвой» и ввел дополнительные 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров из-за закупок Нью-Дели российской нефти. Меры начали действовать 27 августа, суммарная пошлина на импорт в США индийской продукции составила 50%.