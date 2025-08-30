Суд лишил православную церковь помещений в центре столицы европейской страны

Харьюский уездный суд вынес решение в пользу мэрии Таллина в споре с Эстонской православной христианской церковью (ЭПЦ), подтвердив законность расторжения договора аренды помещений в центре города.
Конфликт между сторонами длился более года: в мае 2024 года городские власти потребовали освободить здание площадью 270 квадратных метров, где располагалась канцелярия церкви, но получили отказ и встречный иск.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мэрия повысила арендную плату более чем в два раза — с 820 евро до суммы, которую церковь сочла завышенной. Представители ЭПЦ расценили эти действия как целенаправленное давление и подали жалобу в Европейский суд по правам человека, утверждая о преследовании со стороны эстонских властей, сообщает АБН24.
Местный суд не усмотрел нарушений в действиях муниципалитета, что фактически лишает православную общину исторического помещения в столице. Решение может создать прецедент для аналогичных споров о религиозной собственности в стране.
Читайте материал «Дети с Украины стали главными получателями социальных пособий в Польше».
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.