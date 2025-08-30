Суд лишил православную церковь помещений в центре столицы европейской страны

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мэрия повысила арендную плату более чем в два раза — с 820 евро до суммы, которую церковь сочла завышенной. Представители ЭПЦ расценили эти действия как целенаправленное давление и подали жалобу в Европейский суд по правам человека, утверждая о преследовании со стороны эстонских властей, сообщает АБН24.