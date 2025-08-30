В Белом доме считают, что ЕС мешает украинскому урегулированию, пишут СМИ

«Высокопоставленные представители Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Трампа», — пишет портал, отмечая, что непублично эти же лидеры «пытаются обратить вспять достигнутый на саммите (РФ и США — ред.) на Аляске прогресс».
В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию «нереалистичной».
Белый дом попросил минфин предоставить список возможных санкций, которые Европа могла бы принять против РФ, говорится в сообщении.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу «коалиции желающих», которая может включать многонациональные силы.