В Белом доме считают, что ЕС мешает украинскому урегулированию, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios.

Источник: © РИА Новости

«Высокопоставленные представители Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Трампа», — пишет портал, отмечая, что непублично эти же лидеры «пытаются обратить вспять достигнутый на саммите (РФ и США — ред.) на Аляске прогресс».

В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию «нереалистичной».

Белый дом попросил минфин предоставить список возможных санкций, которые Европа могла бы принять против РФ, говорится в сообщении.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу «коалиции желающих», которая может включать многонациональные силы.

