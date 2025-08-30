Мерц упрекнул немцев в жизни не по средствам

«Так, как сейчас, особенно в части так называемых социальных пособий, оставаться не может и не будет», — цитирует Мерца газета Bild.
Канцлер подчеркнул, что Германия живёт не по средствам уже несколько лет, и ответственность за это лежит на политиках, а не на получателях выплат. По его словам, необходимо изменить систему для стимулирования занятости и экономического роста.
Ранее Мерц заявлял, что в 2024 году на пособия было выделено рекордные 47 миллиардов евро. Канцлер подчеркнул, что государство больше не способно поддерживать нынешний объём социальных расходов.