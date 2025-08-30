ЕК не ответила на письмо Венгрии и Словакии после ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Ранее Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак Украины. 22 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о третьей за последнее время остановке поставок нефти в Венгрию из-за украинской атаки, аналогичная ситуация возникла и в Словакии. Поставки нефти в эти две страны были приостановлены до 28 августа на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. -0-