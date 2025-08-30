ЕК не ответила на письмо Венгрии и Словакии после ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Будапешта и Братиславы с жалобами на действия Киева после атаки на нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, информирует ТАСС.
Венгрия продолжает блокировать выделение Украине 6 млрд евро из Европейского фонда мира Сийярто: встреча глав МИД ЕС показала их настрой на длительное продолжение конфликта в Украине.
По мнению Сийярто, Еврокомиссия сегодня, вопреки своему предназначению, обеспечивает интересы Украины, а не стран Евросоюза.
«До сих пор не было ответа на письмо, которое мы со Словакией направили в Еврокомиссию с просьбой, чтобы она соблюдала хотя бы свои решения и повлияла на третью страну, то есть Украину, которая ставит под угрозу энергобезопасность стран ЕС», — сказал венгерский дипломат.
Ранее Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак Украины. 22 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о третьей за последнее время остановке поставок нефти в Венгрию из-за украинской атаки, аналогичная ситуация возникла и в Словакии. Поставки нефти в эти две страны были приостановлены до 28 августа на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. -0-