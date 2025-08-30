Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады Парубия

Владимир Зеленский подтвердил, что во Львове был убит бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Об этом информирует ТАСС.
В своих соцсетях Зеленский написал, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, а также генпрокурор Руслан Кравченко доложили об известных обстоятельствах убийства Парубия.
Ранее украинские СМИ информировали, что Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова. Украинский журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале написал, что в экс-спикера выпустили восемь пуль. Помимо этого, в украинских СМИ были опубликованы фото с места убийства. На фото виден предполагаемый убийца — на электровелосипеде и с сумкой курьера за спиной.
Правоохранительные органы разыскивают стрелявшего. -0-