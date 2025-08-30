Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады Парубия

В своих соцсетях Зеленский написал, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, а также генпрокурор Руслан Кравченко доложили об известных обстоятельствах убийства Парубия.

Владимир Зеленский подтвердил, что во Львове был убит бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Об этом информирует ТАСС.

В своих соцсетях Зеленский написал, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, а также генпрокурор Руслан Кравченко доложили об известных обстоятельствах убийства Парубия.

Ранее украинские СМИ информировали, что Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова. Украинский журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале написал, что в экс-спикера выпустили восемь пуль. Помимо этого, в украинских СМИ были опубликованы фото с места убийства. На фото виден предполагаемый убийца — на электровелосипеде и с сумкой курьера за спиной.

Правоохранительные органы разыскивают стрелявшего. -0-