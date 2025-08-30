В Кёльне полицейские разогнали демонстрантов, выступавших за мир с Россией

В Кёльне сотрудники правоохранительных органов пресекли антивоенную акцию протеста. Сообщается, что демонстранты, собравшиеся в количестве от тысячи до трех тысяч человек, согласно сведениям немецкой радиостанции WDR, выступали за сокращение вооруженных сил Германии и укрепление дружеских связей с Россией.