Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кёльне полицейские разогнали демонстрантов, выступавших за мир с Россией

В Кёльне сотрудники правоохранительных органов пресекли антивоенную акцию протеста.

В Кёльне сотрудники правоохранительных органов пресекли антивоенную акцию протеста. Сообщается, что демонстранты, собравшиеся в количестве от тысячи до трех тысяч человек, согласно сведениям немецкой радиостанции WDR, выступали за сокращение вооруженных сил Германии и укрепление дружеских связей с Россией.

На видеозаписях с места событий слышно, как участники шествия просят полицейских остановить применение силы.

Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило проект нового закона о военной службе, допускающий возвращение обязательного призыва, и приняло решение о создании постоянного совета национальной безопасности.

По данным СМИ, французский историк Эдуард Юссон считает, что немецкое правительство стремится к милитаризации страны, несмотря на её негативное влияние на экономику и протесты со стороны жителей.