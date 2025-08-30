В Кёльне сотрудники правоохранительных органов пресекли антивоенную акцию протеста. Сообщается, что демонстранты, собравшиеся в количестве от тысячи до трех тысяч человек, согласно сведениям немецкой радиостанции WDR, выступали за сокращение вооруженных сил Германии и укрепление дружеских связей с Россией.
На видеозаписях с места событий слышно, как участники шествия просят полицейских остановить применение силы.
Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило проект нового закона о военной службе, допускающий возвращение обязательного призыва, и приняло решение о создании постоянного совета национальной безопасности.
По данным СМИ, французский историк Эдуард Юссон считает, что немецкое правительство стремится к милитаризации страны, несмотря на её негативное влияние на экономику и протесты со стороны жителей.