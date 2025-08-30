Ричмонд
NYT: Трамп отказался от поездки в Индию на саммит QUAD этой осенью

Последний телефонный разговор между двумя лидерами состоялся 17 июня.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Индию для участия в саммите лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который должен пройти осенью. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с графиком главы Белого дома.

Издание напоминает, что 27 августа Вашингтон ввел дополнительные пошлины на товары из Индии, поставляемые в США.

«После того как Трамп уведомил премьер-министра Индии Нарендру Моди о намерении приехать в страну позже в этом году для участия в QUAD, он изменил решение относительно визита именно осенью», — пишет газета со ссылкой на осведомленных собеседников.

По оценке издания, Моди, ранее публично называвший Трампа своим другом, теперь оказался в числе «аутсайдеров» американского лидера.

Также уточняется, что последний телефонный разговор между двумя лидерами состоялся 17 июня.

Ранее сообщалось, что Моди разозлил намек Трампа на номинацию его на Нобелевскую премию мира.

