NYT: Трамп отказался от поездки в Индию на саммит QUAD этой осенью

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Индию для участия в саммите лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который должен пройти осенью. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники, знакомые с графиком главы Белого дома.
Издание напоминает, что 27 августа Вашингтон ввел дополнительные пошлины на товары из Индии, поставляемые в США.
«После того как Трамп уведомил премьер-министра Индии Нарендру Моди о намерении приехать в страну позже в этом году для участия в QUAD, он изменил решение относительно визита именно осенью», — пишет газета со ссылкой на осведомленных собеседников.
По оценке издания, Моди, ранее публично называвший Трампа своим другом, теперь оказался в числе «аутсайдеров» американского лидера.
Также уточняется, что последний телефонный разговор между двумя лидерами состоялся 17 июня.
Ранее сообщалось, что Моди разозлил намек Трампа на номинацию его на Нобелевскую премию мира.