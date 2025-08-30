NYT: Моди разозлился на Трампа из-за его просьбы поддержать его

По данным издания, в ходе телефонного разговора 17 июня Трамп сообщил Моди, что Пакистан планирует номинировать его на премию, что было расценено как «не особо тонкий намек» на аналогичные действия со стороны Индии. Газета также указывает, что на отношения двух стран давят и другие факторы: американские пошлины на индийский импорт, миграционная политика и ужесточение выдачи студенческих виз. После этого разговора личных контактов между лидерами не было, а визит Трампа в Нью-Дели этой осенью едва ли состоится.