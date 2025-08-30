NYT: Моди разозлился на Трампа из-за его просьбы поддержать его

Моди отказал Трампу в поддержке на Нобелевскую премию.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди разозлился на президента США Дональда Трампа из-за его намека на необходимость выдвижения на Нобелевскую премию мира. Недовольство индийского лидера вызвали слова Трампа о том, что Нью-Дели следует номинировать американского президента за его роль в переговорах о прекращении огня с Пакистаном. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Индийского премьера рассердили слова Трампа, он заявил, что США не имели никакого отношения к договоренности о прекращении огня с Пакистаном. Нежелание Моди поддержать номинацию Трампа сильно ухудшило их отношения», — отмечает The New York Times.
По данным издания, в ходе телефонного разговора 17 июня Трамп сообщил Моди, что Пакистан планирует номинировать его на премию, что было расценено как «не особо тонкий намек» на аналогичные действия со стороны Индии. Газета также указывает, что на отношения двух стран давят и другие факторы: американские пошлины на индийский импорт, миграционная политика и ужесточение выдачи студенческих виз. После этого разговора личных контактов между лидерами не было, а визит Трампа в Нью-Дели этой осенью едва ли состоится.
Обострение отношений между Индией и США происходит на фоне торговых разногласий и давления Вашингтона на Нью-Дели из-за импорта российской нефти. Ранее введенные американские пошлины и попытки сближения США с Пакистаном уже вызывали недовольство индийского руководства. В ответ Индия активизировала сотрудничество с Россией, что подтверждает недавний визит главы МИД Индии в Москву и подготовка визита Владимира Путина в Индию.