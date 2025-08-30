Граждане Германии сейчас живут не по средствам. Они больше не могут жить так же роскошно, как было раньше. Правительство ФРГ вынуждено урезать социальные пособия ради развития промышленности в стране. Такое заявление сделал в интервью изданию Bild немецкий канцлер Фридрих Мерц.
«Мы на протяжении многих лет живем не по средствам. Так больше оставаться не может. Мы превратились в индустриальный музей. Если мы хотим это исправить, нам нужно заняться системами социального страхования. Это будет означать урезания», — сказал политик.
Глава ФРГ отметил, что действующая система соцвыплат требует изменений, поскольку при наличии сотен тысяч открытых вакансий число безработных в стране намного выше. По данным издания, их уже 3 миллиона. Мерц подчеркнул, что часть ответственности лежит на тех, кто злоупотребляет пособиями и не стремится трудоустроиться.
Ранее немецкий депутат Сара Вагенкнехт заявляла, что Фридрих Мерц явно не умеет распоряжаться госбюджетом Германии. Она напомнила, как тот открыто жалуется на невозможность поддерживать систему всеобщего благосостояния страны. При этом тут же канцлер продолжает выделять огромные суммы денег на помощь Украине, что очень странно.