Мерц заявил, что Германия живет не по средствам

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия больше не может позволить себе сохранять существующую социально-экономическую систему, так как уже на протяжении многих лет живет не по средствам. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Bild.
«Мы на протяжении многих лет живем не по средствам. Так больше оставаться не может. Мы превратились в индустриальный музей. Если мы хотим это исправить, нам нужно заняться системами социального страхования. Это будет означать болезненные решения. Это будет означать урезания», — сказал Мерц.
По его словам, стране придется урезать пособия ради сохранения промышленного потенциала. Он добавил, что в ФРГ есть сотни тысяч вакансий, которые работодатели не могут закрыть, несмотря на большое количество безработных. Канцлер возложил ответственность за это на граждан, которые недобросовестно эксплуатируют систему выплат соцпособий.
Согласно данным СМИ, число безработных в Германии достигло 3 млн. Последние годы в стране также затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией коронавируса, затем усилился, в частности из-за прекращения поставок газа из РФ. -0-