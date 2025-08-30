Мерц заявил, что Германия живет не по средствам

«Мы на протяжении многих лет живем не по средствам. Так больше оставаться не может. Мы превратились в индустриальный музей. Если мы хотим это исправить, нам нужно заняться системами социального страхования. Это будет означать болезненные решения. Это будет означать урезания», — сказал Мерц.