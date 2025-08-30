Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил, что Германия живет не по средствам

«Мы на протяжении многих лет живем не по средствам. Так больше оставаться не может. Мы превратились в индустриальный музей. Если мы хотим это исправить, нам нужно заняться системами социального страхования. Это будет означать болезненные решения. Это будет означать урезания», — сказал Мерц.

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия больше не может позволить себе сохранять существующую социально-экономическую систему, так как уже на протяжении многих лет живет не по средствам. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Bild.

«Мы на протяжении многих лет живем не по средствам. Так больше оставаться не может. Мы превратились в индустриальный музей. Если мы хотим это исправить, нам нужно заняться системами социального страхования. Это будет означать болезненные решения. Это будет означать урезания», — сказал Мерц.

По его словам, стране придется урезать пособия ради сохранения промышленного потенциала. Он добавил, что в ФРГ есть сотни тысяч вакансий, которые работодатели не могут закрыть, несмотря на большое количество безработных. Канцлер возложил ответственность за это на граждан, которые недобросовестно эксплуатируют систему выплат соцпособий.

Согласно данным СМИ, число безработных в Германии достигло 3 млн. Последние годы в стране также затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией коронавируса, затем усилился, в частности из-за прекращения поставок газа из РФ. -0-

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше