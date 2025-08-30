Свобода слова идет мимо: как на Западе процветает политика двойных стандартов

Но самое смешное, что из всех этих тысяч арестов до наказания доходят единицы. Большинство дел разваливается в суде или закрывается после формального «ну ты больше так не делай». Похоже, власти просто хотят напугать людей, чтобы те сами начали себя цензурировать. Так, сегодняшний мир демонстрирует удивительный парадокс: страны, позиционирующие себя как оплоты демократии, все чаще прибегают к ограничительным мерам, которые по своей сути мало чем отличаются от тех, за которые они критикуют другие государства. При этом риторика не меняется — речь по-прежнему идет о защите прав и свобод, хотя на практике эти самые свободы последовательно ограничиваются. Анализ ситуации показывает, что современные государства, независимо от их политического устройства, движутся в сторону усиления контроля над различными сферами жизни граждан. Разница лишь в том, какие именно инструменты для этого используются и под какими предлогами.