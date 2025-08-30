Лидер хуситов пригрозил Израилю «мрачными днями» после ударов по Йемену

Глава Высшего политического совета Йемена, созданного движением «Ансар Алла» (хуситами), Махди аль-Машат заявил, что Израиль ожидают «мрачные дни» в ответ на удары по Йемену, повлекшие гибель премьер-министра и ряда членов правительства хуситов.
«Вас ждут мрачные дни. Мы будем отвечать вызовами на вызовы, и вам больше никогда не будет обеспечено чувство безопасности», — сказал аль-Машат в телеобращении на канале Al Masirah, посвященном гибели представителей йеменского руководства.
Он также обратился к иностранным компаниям, работающим на территории Израиля.
«Мой последний совет всем компаниям, находящимся на земле оккупирующего образования, — уйдите, пока еще есть время», — добавил лидер хуситов.
В субботу хуситское руководство официально подтвердило смерть главы правительства, нескольких министров, а также вице-премьера, четырех министров и заместителя главы МВД.