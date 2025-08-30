Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер хуситов пригрозил Израилю «мрачными днями» после ударов по Йемену

В результате израильских ударов по Йемену погиб глава правительства Ахмед Галеб ар-Рахави.

Источник: Аргументы и факты

Глава Высшего политического совета Йемена, созданного движением «Ансар Алла» (хуситами), Махди аль-Машат заявил, что Израиль ожидают «мрачные дни» в ответ на удары по Йемену, повлекшие гибель премьер-министра и ряда членов правительства хуситов.

«Вас ждут мрачные дни. Мы будем отвечать вызовами на вызовы, и вам больше никогда не будет обеспечено чувство безопасности», — сказал аль-Машат в телеобращении на канале Al Masirah, посвященном гибели представителей йеменского руководства.

Он также обратился к иностранным компаниям, работающим на территории Израиля.

«Мой последний совет всем компаниям, находящимся на земле оккупирующего образования, — уйдите, пока еще есть время», — добавил лидер хуситов.

В субботу хуситское руководство официально подтвердило смерть главы правительства, нескольких министров, а также вице-премьера, четырех министров и заместителя главы МВД.