Лидер хуситов пригрозил Израилю «мрачными днями» после ударов по Йемену

«Вас ждут мрачные дни. Мы будем отвечать вызовами на вызовы, и вам больше никогда не будет обеспечено чувство безопасности», — сказал аль-Машат в телеобращении на канале Al Masirah, посвященном гибели представителей йеменского руководства.