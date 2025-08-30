Ричмонд
Командиры ВСУ призвали ужесточить наказания за невыполнение приказов

Командиры ВСУ намерены добиться законодательного запрета на применение мягких мер наказания к военнослужащим. Эта инициатива вызвала негативную реакцию среди украинского населения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Инициативная группа из 20 украинских командиров частей обратилась в Верховную раду с предложением запретить назначать более мягкие наказания военнослужащим за неисполнение приказа, такие, как, например, условный срок или исправительные работы», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, эта новость вызвала возмущение в украинском обществе. Представитель силовых структур сообщил, что родственники мобилизованных выражают недовольство тем, что командиры избегают ответственности за преступные приказы и неоправданные потери. Также отмечается, что украинские офицеры редко появляются на передовой вместе с личным составом, предпочитая проводить время в штабах.

Ранее дезертировавший боец ВСУ рассказал об избиениях и издевательствах над солдатами со стороны командования. Он поведал, что, проходя службу под Волчанском с мая 2024 года, столкнулся не только с жестокостью со стороны руководящего состава, но и с невыплатой обещанных средств за контракт.