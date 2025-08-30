Командиры ВСУ призвали ужесточить наказания за невыполнение приказов

Ранее дезертировавший боец ВСУ рассказал об избиениях и издевательствах над солдатами со стороны командования. Он поведал, что, проходя службу под Волчанском с мая 2024 года, столкнулся не только с жестокостью со стороны руководящего состава, но и с невыплатой обещанных средств за контракт.