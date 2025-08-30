Польские байкеры устроили провокацию в российском регионе

Как сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на корреспондента «Известий», 44 человека, включая двух несовершеннолетних, незаконно проникли на территорию комплекса, объехав шлагбаум на мотоциклах. После замечаний охраны они оставили транспорт на парковке, но затем устроили факельное шествие с антироссийскими лозунгами и националистическими символами.