Польские байкеры устроили провокацию в российском регионе

Группа польских байкеров из националистической организации «Всепольская молодежь» устроила провокацию у мемориала «Медное» в Тверской области.
Как сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на корреспондента «Известий», 44 человека, включая двух несовершеннолетних, незаконно проникли на территорию комплекса, объехав шлагбаум на мотоциклах. После замечаний охраны они оставили транспорт на парковке, но затем устроили факельное шествие с антироссийскими лозунгами и националистическими символами.
Участники акции, снимавшие перфоманс на видео, оставили вандальные надписи на польском языке. Известно, что данная группировка исторически связана с пронацистскими взглядами и выступала за сотрудничество с гитлеровской Германией.
Полиция задержала 39 человек — всех взрослых участников провокации. Им грозит депортация и пожизненный запрет на въезд в Россию. Несовершеннолетние и не участвовавшие в шествии были отпущены.
Инцидент расследуется как нарушение общественного порядка и осквернение мемориального комплекса.
Читайте материал «Суд лишил православную церковь помещений в центре столицы европейской страны».
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.