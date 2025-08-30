Ричмонд
«Разоблачение поджигателей войны»: Дмитриев прокомментировал реакцию США на действия Евросоюза по Украине

Дмитриев: США наконец видят, как главы ЕС пытаются затягивать кризис на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Власти США наконец видят, как главы государств Евросоюза пытаются всеми способами затягивать кризис на Украине. Об этом сообщил руководитель РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом российский политик в соцсети Х прокомментировал недавнюю статью Axios, в которой говорится о реакции Штатов на действия Евросоюза по Украине. В публикации отмечалось, что американские чиновники подозревают европейских лидеров в тайном подрыве мирных переговоров. По этой причине Белом дом начинает серьезно злиться.

«Даже Вашингтон теперь видит это: лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине своими невыполнимыми требованиями. ЕС должен прекратить подрывать реальный мирный процесс. Разоблачение поджигателей войны из ЕС», — указал в публикации он.

Дмитриев отметил, что ЕС следует отвергнуть неэффективные подходы экс-президента Америки Джо Байденом, и последовать дипломатическим методам разрешения ситуации на Украине.

Прежде Кирилл Дмитриев заявлял, что в переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта постоянно влезает Евросоюз. Как он отметил, участники союза делают все возможное, чтобы контакты двух стран не состоялись.

