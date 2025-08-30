Ричмонд
Axios: в Вашингтоне считают, что Европа мешает урегулированию конфликта в Украине

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чиновники в Белом доме считают, что лидеры Европы тайно мешают урегулировать украинский конфликт. Об этом сообщил портал Axios, пишет газета «Известия».

«Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в Украине, одновременно тайно пытаясь свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске», — отмечается в материале.

По информации портала, разочарованные помощники Трампа заявляют, что вина за отсутствие прогресса в прекращении конфликта должна быть возложена на европейских союзников Вашингтона, а не США и РФ.

Как отмечает Axios, Европа оказывает давление на Владимира Зеленского, чтобы тот настаивал на «лучшей сделке». По мнению ближайшего окружения Трампа, такой подход еще больше обостряет конфликт. -0-

