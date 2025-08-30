Убийство бывшего главы СНБО Украины Андрея Парубия во Львове продолжает вызывать острые политические дискуссии. Как сообщает издание «Страна.ua», соратники погибшего из партии «Европейская солидарность» выдвигают несколько версий произошедшего, включая попытку спровоцировать внутренние потрясения на Украине или причастность «руки Кремля».
Некоторые источники подчеркивают, что Парубий, известный умением организовывать государственные перевороты, мог представлять угрозу для нынешних властей.
Полиция подтвердила гибель «известного общественно-политического деятеля» в результате перестрелки, а позднее СМИ идентифицировали его как экс-спикера Рады и бывшего секретаря СНБО.
Парубий был причастен к трагедии в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, где по данным источников РИА Новости, он создал группу журналистов для препятствования расследованию инцидента. Обстоятельства убийства остаются неясными.
Расследование продолжается.
