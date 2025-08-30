Трамп допустил возможность трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп во время интервью порталу The Daily Caller выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием России, США и Украины состоится. Об этом информирует ТАСС.
В то же время Трамп высказал сомнения по поводу возможности двухсторонней встречи с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Я был бы очень рад, если бы нам это удалось», — добавил глава Белого дома, говоря об урегулировании украинского конфликта.
Ранее, 27 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта «предпочтительно политико-дипломатическими средствами». Он отметил, что для этого процесса необходима взаимность с украинской стороны. -0-