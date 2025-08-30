Моди и Трамп повздорили из-за номинации на Нобелевскую премию

Согласно сообщению газеты, в ходе телефонного разговора 17 июня Трамп заявил Моди, что именно он остановил эскалацию напряжённости с Пакистаном. Кроме того, американский лидер сообщил, что Пакистан планирует выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.
«Недвусмысленный намёк заключался в том, что Моди должен сделать то же самое. Индийский лидер возмутился. Он заявил Трампу, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня. Оно было достигнуто напрямую между Индией и Пакистаном», — говорится в публикации.
Отказ Моди поддержать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию, как сообщается, негативно сказался на их взаимоотношениях.
Зато президент Белоруссии Александр Лукашенко считает Трампа достойной кандидатурой для получения Нобелевской премии мира. Он провёл параллель с экс-главой США Бараком Обамой, отметив, что тот получил эту награду сразу после вступления в должность, несмотря на отсутствие значимых достижений на тот момент.