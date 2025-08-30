Хуситы пообещали отомстить Израилю за убийство своего премьера

28 августа израильская авиация атаковала захваченную хуситами Сану во время телевизионного обращения лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси. Согласно заявлению армии еврейского государства, ударам подвергся один из военных объектов мятежников. Израильский телеканал N12 сообщал, что целью стали высокопоставленные члены «Ансар Аллах», в том числе министр обороны и начальник Генштаба. По данным N12, авиация нанесла более 10 ударов по объекту, где собрались члены движения, чтобы посмотреть обращение своего лидера.