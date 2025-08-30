Ричмонд
СМИ рассказали о ссоре президента США с премьером Индии

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предложил Нью-Дели выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

Согласно публикации The New York Times, во время беседы 17 июня американский лидер упомянул о готовности Пакистана поддержать его номинацию за урегулирование кашмирского конфликта и намекнул на желательность аналогичного шага со стороны Индии.

Моди отреагировал резко негативно, подчеркнув, что недавнее прекращение огня с Пакистаном было достигнуто двусторонними усилиями без существенного вмешательства США. Этот эпизод, усугубленный торговыми разногласиями из-за пошлин на индийский импорт, привел к заметному охлаждению отношений между лидерами. Как отмечает издание, для репутации Моди как сильного националистического лидера принципиально важно избегать любых признаков капитуляции перед внешним давлением, особенно в вопросах, касающихся Пакистана.

С июня политики не возобновляли прямых контактов, что свидетельствует о серьезности кризиса в двусторонних отношениях. Белый дом ранее публиковал список иностранных лидеров, поддержавших номинацию Трампа на Нобелевскую премию, но Индия в нем не фигурирует, что подтверждает сохраняющуюся напряженность.

Читайте материал «Дональд Трамп заявил, что на Украине не будет американских солдат».

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

