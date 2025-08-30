Ричмонд
Полиция Германии разогнала демонстрантов на антивоенном митинге в Кельне

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция в Германии разогнала демонстрантов на антивоенном митинге в Кельне, участники которого призывали к демилитаризации ФРГ. Об этом сообщает местная радиостанция WDR, пишет газета «Известия».

По данным радиостанции, на митинг пришли от 1 тыс. до 3 тыс. человек. Они, в частности, выступили против закона о воинской повинности и растущего перевооружения страны. Кроме того, митингующие подчеркивали важность международной дружбы, в том числе с РФ.

Федеральный кабинет министров Германии ранее запустил закон о введении новой военной службы, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Глава Минобороны ФРГ также намерен увеличить численность войск в Бундесвере с нынешних 182 тыс. до 260 тыс. солдат к концу десятилетия. -0-