Полиция Германии разогнала демонстрантов на антивоенном митинге в Кельне

По данным радиостанции, на митинг пришли от 1 тыс. до 3 тыс. человек. Они, в частности, выступили против закона о воинской повинности и растущего перевооружения страны. Кроме того, митингующие подчеркивали важность международной дружбы, в том числе с РФ.