Bloomberg: страны ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решений

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евросоюзе хотят начать принимать решения не единогласно, а большинством голосов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, информирует ТАСС.
В ЕС рассматривают возможность отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти на принцип квалифицированного большинства, что в том числе чтобы обходить позицию Венгрии по Украине.
Венгрия продолжает блокировать выделение Украине 6 млрд евро из Европейского фонда мира.
По данным агентства, группа из примерно 10 стран подготовила и распространила среди стран — участниц ЕС документ с предложениями по изменению правил принятия определенных решений. Как отмечает Bloomberg, это позволит Евросоюзу действовать быстрее и лишит отдельные государства возможности блокировать меры, которые пользуются поддержкой большинства стран объединения.
Для перехода на принцип принятия решений большинством голосов Брюсселю необходимо получить согласие всех 27 стран, входящих в Евросоюз.
Как заявил ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Будапешт не поддержит решение о военной операции Евросоюза в Украине, как и любое другое решение, которое будет препятствовать мирному урегулированию конфликта. -0-