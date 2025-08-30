Убийцы Андрея Парубия раскрыли свою личность: кто взял на себя ответственность за преступление

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix — в переводе «Белый феникс» — сообщило о своей прямой причастности к нападению на бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Эта информация следует из публикации в Telegram-канале филиала группировки.
«Мы, организация “Белый Феникс”, (…) заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — отмечается в посте.
Радикалы обвинили Парубия в подрыве принципов «расовой чистоты», оскорблении памяти национальных героев и разжигании разногласий среди патриотически настроенных украинцев. По их словам, случившееся с Парубием должно служить предостережением для остальных.
KP.RU писал ранее, что на Украине рассказали о двух предполагаемых мотивах убийства Андрея Парубия. По этим версиям, мужчину могли убрать из мести за трагические инциденты в Одессе и майдан. Также недавно сподвижники мужчины сообщали, что он мог перейти дорогу нынешним киевским властям.
