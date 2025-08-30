Убийцы Андрея Парубия раскрыли свою личность: кто взял на себя ответственность за преступление

KP.RU писал ранее, что на Украине рассказали о двух предполагаемых мотивах убийства Андрея Парубия. По этим версиям, мужчину могли убрать из мести за трагические инциденты в Одессе и майдан. Также недавно сподвижники мужчины сообщали, что он мог перейти дорогу нынешним киевским властям.