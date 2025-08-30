Каллас признала, что у ЕС нет средств на помощь Украине в 2026 году

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза испытывают значительные трудности с финансированием Украины. Об этом она заявила по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.
По словам Каллас, планирование бюджета на поддержку Киева в 2026 году сталкивается с серьезными препятствиями. Она уточнила, что многие страны ЕС предлагали использовать для помощи Украине замороженные российские активы.
При этом Каллас подчеркнула, что некоторые государства, включая Бельгию, не готовы обсуждать немедленную конфискацию этих средств.
«Для принятия такого решения требуется согласие всех стран-членов ЕС», — добавила Каллас.
Глава европейской дипломатии также отметила, что решение о судьбе замороженных активов России должно быть принято до заключения мирного соглашения по Украине.
Она подчеркнула, что многие государства ЕС обеспокоены рисками, связанными с использованием этих средств.
«Нам нужно найти согласованное решение, ведь после мирного соглашения сразу встанет вопрос, что будет с этими активами», — заключила Каллас.
Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает вариант перевода замороженных российских активов в более рискованные инвестиции, чтобы увеличить доходность и направить полученные средства на поддержку Украины.