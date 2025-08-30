Хуситы пригрозили Израилю «мрачными днями» после ударов по Йемену

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Махди аль-Машат предупредил Израиль о неминуемых ответных мерах после уничтожения премьер-министра группировки Ахмеда Галеба ар-Рахави. В своем заявлении, распространенном через информагентство SABA, аль-Машат пообещал, что «мрачные дни» наступят для израильского государства, подчеркнув, что безопасность на его территории будет подорвана.
Также глава политсовета хуситов призвал международные компании незамедлительно покинуть Израиль, намекая на планируемые масштабные операции. В ответ на гибель ар-Рахави в результате авиаудара по столице Йемена Сане, повстанцы назначили нового премьер-министра — им стал Мухаммед Мифтах, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя кабинета министров.
Эскалация конфликта свидетельствует о нарастании напряженности в регионе и потенциальной угрозе расширения боевых действий.
Читайте материал «В результате удара самолетов Израиля по сектору Газа есть погибшие».
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.