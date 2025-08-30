Хуситы пригрозили Израилю «мрачными днями» после ударов по Йемену

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Махди аль-Машат предупредил Израиль о неминуемых ответных мерах после уничтожения премьер-министра группировки Ахмеда Галеба ар-Рахави. В своем заявлении, распространенном через информагентство SABA, аль-Машат пообещал, что «мрачные дни» наступят для израильского государства, подчеркнув, что безопасность на его территории будет подорвана.