Аль-Машат: Израиль теперь ждут мрачные дни из-за убийства премьера Йемена

Израиль теперь ждут крайне «мрачные дни» после того, как военные республики посмели ликвидировать премьер-министра Ахмед Галиб ар-Рахави и представителей правительства хуситов Йемена. Об этом заявил руководитель созданного шиитским движением «Ансар Алла» в Йемене Высшего политического совета Махди аль-Машат на публичном выступлении во время эфира местного телеканала Al Masirah.