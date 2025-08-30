Аль-Машат: Израиль теперь ждут мрачные дни из-за убийства премьера Йемена

Израиль теперь ждут крайне «мрачные дни» после того, как военные республики посмели ликвидировать премьер-министра Ахмед Галиб ар-Рахави и представителей правительства хуситов Йемена. Об этом заявил руководитель созданного шиитским движением «Ансар Алла» в Йемене Высшего политического совета Махди аль-Машат на публичном выступлении во время эфира местного телеканала Al Masirah.
«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», — предупредил аль-Машат.
Он также порекомендовал всем компаниям, ведущим деятельность на территории оккупирующего образования, как можно скорее покинуть этот рынок.
Напомним, что что 28 и 29 августа израильская армия ЦАХАЛ нанесла несколько авиаударов по Сане, столице Йемена. Сообщается, что удары были направлены на разные районы города, и в результате погиб лидер правительства хуситов Ахмед Галиб ар-Рахави.