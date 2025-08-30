Трамп намерен вернуть Пентагону грозное название времен основания США

Исторически Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было реорганизовано в Национальное военное ведомство, а в 1949 году получило своё нынешнее название — Министерство обороны. Трамп не раз публично высказывался в пользу возвращения старого названия, аргументируя это тем, что термин «министерство войны» звучит более мощно и точно отражает наступательные амбиции страны, которая, по его словам, стремится не только к обороне, но и к активным действиям.