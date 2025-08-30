Трамп намерен вернуть Пентагону грозное название времен основания США

По данным The Wall Street Journal, администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает варианты смены названия Министерства обороны США.
Согласно информации источников издания, в первые недели второго срока Трампа команда начала разрабатывать законодательные инициативы, которые позволили бы переименовать ведомство в «министерство войны», а также изменить название поста его главы. Понимая, что для этого потребуется одобрение Конгресса, Белый дом ищет альтернативные пути для реализации этой идеи.
Исторически Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было реорганизовано в Национальное военное ведомство, а в 1949 году получило своё нынешнее название — Министерство обороны. Трамп не раз публично высказывался в пользу возвращения старого названия, аргументируя это тем, что термин «министерство войны» звучит более мощно и точно отражает наступательные амбиции страны, которая, по его словам, стремится не только к обороне, но и к активным действиям.
Ранее сообщалось, что СМИ рассказали о ссоре президента США с премьером Индии.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.