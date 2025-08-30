Бразилия из-за угроз США хочет провести внеочередной саммит БРИКС

Работу по подготовке саммита возглавляет главный советник бразильского президента Селсу Аморим. К слову, уже на следующей неделе Аморим посетит Китай, где примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне и проведет ряд встреч с глава МИД стран БРИКС в Пекине.