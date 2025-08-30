Бразилия из-за угроз США хочет провести внеочередной саммит БРИКС

Власти Бразилии на фоне угроз Соединенных Штатов Америки начали готовить внеочередной саммит БРИКС. Он может пройти в формате видео-конференции, пишет бразильская газета Valor Econômico.
В рамках внеочередного саммита президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет обсудить со своими коллегами угрозы сотрудничеству в рамках объединения со стороны США. Также планируется выработать совместный ответ членов БРИКС на американские угрозы.
Работу по подготовке саммита возглавляет главный советник бразильского президента Селсу Аморим. К слову, уже на следующей неделе Аморим посетит Китай, где примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне и проведет ряд встреч с глава МИД стран БРИКС в Пекине.
При этом когда именно может пройти внеочередной саммит БРИКС, бразильское издание не уточняет.
Ранее стало известно, что Бразилия санкционировала ответные меры на пошлины США.
