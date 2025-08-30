Лукашенко празднует 71-й День рождения: как Путин поздравил президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 августа отпраздновал День рождения. Главе государства исполнился 71 год. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с праздником, указав на их «товарищеские отношения». Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
Владимир Путин также обратил внимание на вклад белорусского лидера в развитие дружественных отношений между Москвой и Минском. Он подчеркнул, что «добрая» связь глав государств позволяет «откровенно обсуждать» сложные вопросы.
«Мы, конечно, продолжим конструктивный, содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, а также по упрочению институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — подытожил Владимир Путин.
По словам Александра Лукашенко, президент РФ в шутку попросил его привезти в Москву картошки. В итоге белорусский лидер прибыл в Кремль с четырьмя мешками.