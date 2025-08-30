Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня рождения. Об этом стало известно в субботу, 30 августа.
В своем послании Путин тепло поздравил Лукашенко, отметив его многолетнюю деятельность на посту главы государства, которая снискала искреннее уважение как белорусских граждан, так и россиян.
Особенно российский президент подчеркнул личный вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между Россией и Беларусью, а также в защиту общих интересов на международной арене. Путин заявил, что дорожит «добрыми, товарищескими отношениями», которые позволяют открыто обсуждать сложные вопросы и принимать решения в интересах братских народов.
— Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения… Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов России и Беларуси, — цитирует заявление российского лидера Telegram-канал МИД РФ.
В телеграмме также говорится о намерении продолжать конструктивный диалог и тесную совместную работу по наращиванию двусторонних связей, укреплению институтов Союзного государства и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. В завершение Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
17 августа президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.