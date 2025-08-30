Valor Econômico: Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС

Руководство Бразилии, реагируя на усиливающееся давление со стороны США, приступило к подготовке внеочередного саммита БРИКС, который, по предварительным данным, может пройти в формате видеоконференции.
По информации газеты Valor Econômico, организационные работы координирует главный советник президента страны Селсу Аморим.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует обсудить с лидерами стран-участниц объединения выработку единой позиции в ответ на угрозы, которые, по мнению Бразилии, могут негативно сказаться на сотрудничестве внутри блока.
Кроме того, Селсу Аморим на следующей неделе отправится в Китай, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне. В рамках визита он намерен провести переговоры с министрами иностранных дел ряда государств БРИКС, которые также прибудут в Пекин.
Ранее в Москве начал работу международный форум BRICS+ Fashion Summit. Мероприятие продлится до 30 августа в концертном зале «Зарядье».