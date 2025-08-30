Valor Econômico: Бразилия организует внеочередной саммит БРИКС

Кроме того, Селсу Аморим на следующей неделе отправится в Китай, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы во Второй мировой войне. В рамках визита он намерен провести переговоры с министрами иностранных дел ряда государств БРИКС, которые также прибудут в Пекин.