А ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна развиваться эволюционным путем, без революций и резких изменений, а будущему главе государства не следует ломать существующие устои. Белорусский лидер подчеркнул, что переход власти должен быть постепенным и взвешенным, как в Китае, чтобы общество развивалось стабильно и без потрясений.